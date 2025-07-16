Artvin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konferansı düzenlendi

Artvin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" konferansı gerçekleştirildi.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Artvin Çoruh Üniversitesince, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, FETÖ meselesinin klasik örgüt standartlarında düşünülecek bir konu olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar yanında olduğunu belirten Külünk, o gece partisinin İstanbul il binasına ilk giden kişilerden olduğunu da ifade etti.

Külünk, söz konusu yapıyı anlamanın çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu örgütün İslam'la hiçbir ilişkisi yoktur. FETÖ'nün varlık gerekçesi Allah ile aldatmak, din ile aldatmaktır. Bu örgüt, bütün değerlerimizle aldatarak karşımıza çıkabilir. Atatürk ile de aldatabilir, milliyetçilikle de aldatabilir. Son geldiğimiz nokta FETÖ'cü Kemalizm noktasıdır. Psikolojik temelleri kabaladan esinlenen bir yapı ile karşı karşıyayız. Yahudi mistisizminin referansı olan kabaladan esinlenen bir model ile karşı karşıyayız."