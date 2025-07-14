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        Artvin Valisi Ergün'den 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ziyaret

        Artvin Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz şehitleri Dursun Acar ile Erol İnce'nin ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:43 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:03
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        Artvin Valisi Ergün'den 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ziyaret
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        Artvin Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz şehitleri Dursun Acar ile Erol İnce'nin ailelerini ziyaret etti.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Acar için Yusufeli ilçesine bağlı Küplüce köyündeki Cilat Camisi'nde mevlit okundu.

        Vali Ergün daha sonra şehidin babası Nebi, annesi Fatma, eşi Özgül Acar ve kızı Elif Naz Acar ile Dursun Acar'ın kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Ergün, şehidin baba evine giderek ailesiyle bir araya geldi.

        Şehidin kızı Elif Naz Acar'a Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Vali Ergün, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın eşyalarının sergilediği odayı da inceledi.

        Ergün, daha sonra Sancak Mahallesinde şehit polis memuru Erol İnce'nin annesi Gülşan İnce'yi ziyaret etti.

        Ziyarette, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Vali Ergün'e, Kaymakam Salih Başara, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adetepe, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş da eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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