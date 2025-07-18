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        Artvin'de LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        Artvin'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda Türkiye genelinde yüzde 1'lik dilime giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:42
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        Artvin'de LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
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        Artvin'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda Türkiye genelinde yüzde 1'lik dilime giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Vali Turan Ergün, Valilik Çoruh Toplantı salonunda düzenlenen ödül töreninde, sınavda yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan 15 öğrenci, aileleri ve okul müdürleriyle bir araya geldi.

        Vali Ergün, teşekkür belgesi verdiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Ergün, yaptığı konuşmada, bilgiyle inşa edilen bir yolculuğun, gayretle taçlanan bir başarının ve emekle şekillenen bir geleceğin gururunu öğrencilerle birlikte yaşadığını söyledi.

        Ülke genelinde 963 bin öğrencinin katıldığı sınavda Artvin'den 15 öğrencinin yüzde 1'lik dilime girerek üstün başarı elde ettiğini belirten Ergün, "Bu bizler için bir iftihar vesilesidir. Bu başarı, yalnızca bireysel değil, aileden öğretmene, okuldan yönetime, tüm bir eğitim sisteminin ortak eseridir." dedi.

        Ergün, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, "Bu sonuç, sorumluluk bilincinizin ve hedeflerinize olan inancınızın bir göstergesidir. Sadece Artvin’in değil, Türkiye’nin umut ışığı oldunuz. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Unutmayınız ki bilgiyle donanmış bir gençlik, güçlü, üretken ve bağımsız bir Türkiye'nin en büyük teminatıdır." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da kentte yüzde 1'lik dilime giren öğrenci sayısının geçen yıla oranla artış gösterdiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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