Artvin'de LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Artvin'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavda Türkiye genelinde yüzde 1'lik dilime giren öğrenciler ödüllendirildi.

Vali Turan Ergün, Valilik Çoruh Toplantı salonunda düzenlenen ödül töreninde, sınavda yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan 15 öğrenci, aileleri ve okul müdürleriyle bir araya geldi.

Vali Ergün, teşekkür belgesi verdiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ergün, yaptığı konuşmada, bilgiyle inşa edilen bir yolculuğun, gayretle taçlanan bir başarının ve emekle şekillenen bir geleceğin gururunu öğrencilerle birlikte yaşadığını söyledi.

Ülke genelinde 963 bin öğrencinin katıldığı sınavda Artvin'den 15 öğrencinin yüzde 1'lik dilime girerek üstün başarı elde ettiğini belirten Ergün, "Bu bizler için bir iftihar vesilesidir. Bu başarı, yalnızca bireysel değil, aileden öğretmene, okuldan yönetime, tüm bir eğitim sisteminin ortak eseridir." dedi.

Ergün, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, "Bu sonuç, sorumluluk bilincinizin ve hedeflerinize olan inancınızın bir göstergesidir. Sadece Artvin’in değil, Türkiye’nin umut ışığı oldunuz. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Unutmayınız ki bilgiyle donanmış bir gençlik, güçlü, üretken ve bağımsız bir Türkiye'nin en büyük teminatıdır." diye konuştu.