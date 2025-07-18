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        Artvin'de seyir halindeki tır yandı

        Artvin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:35 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:35
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        Artvin'de seyir halindeki tır yandı
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        Artvin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mikail Tatar idaresindeki AY 008 BS yabancı plakalı tır, Artvin-Borçka kara yolunun 15. kilometresinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Tır şoförü, boş haldeki tırdan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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