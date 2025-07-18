Artvin'de seyir halindeki tır yandı

Mikail Tatar idaresindeki AY 008 BS yabancı plakalı tır, Artvin-Borçka kara yolunun 15. kilometresinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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