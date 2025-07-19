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        Artvin'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 23:03 Güncelleme: 19.07.2025 - 23:03
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        Artvin'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçe merkezinde akşam saatlerinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su birikintileri oluştu. Rüzgarın etkisiyle de bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

        Rüzgardan zarar gören bir çay bahçesindeki kamelyalar da baraj gölünün kenarına savruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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