Artvin'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Rüzgardan zarar gören bir çay bahçesindeki kamelyalar da baraj gölünün kenarına savruldu.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su birikintileri oluştu. Rüzgarın etkisiyle de bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

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