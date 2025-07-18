Arhavi'de çiftçilere maviyemiş fidanı dağıtıldı

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Neşat Ulutaş, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim ile çiftçiler katıldı.

Bölgedeki ticari ve hobi amaçlı maviyemiş yetiştiriciliği faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Vali Ergün, dağıtımı yapılan fidanlarla tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirileceğini ve çiftçilere yeni gelir kapısı oluşturacağını kaydetti.

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