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        Artvin'de fırtına; çatılar uçtu, masalar savruldu

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerinin masaları etrafa savruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 19:02 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:05
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        Artvin'de fırtına; çatılar uçtu, masalar savruldu
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        ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerinin masaları etrafa savruldu.

        Yusufeli ilçesinde aniden bastıran sağanak ve beraberinde etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerine ait masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan esnaf ve vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Esnaf, devrilme riski bulunan eşyaları güvenli alanlara taşımaya çalışırken, kimi vatandaşlar da koşarak sığınacak yer aradı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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