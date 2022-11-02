Artvin Valisi Doruk Delikli Kaya Şelalesi'nde incelemelerde bulundu

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ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Murgul ilçesine bağlı Başköy'de bulunan Delikli Kaya Şelalesi'ni ziyaret etti.



Vali Doruk, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Dereci, Murgul Kaymakamı Yunus Tekçe ve İlçe Belediye Başkanı Hasan Çavuş ile Delikli Kaya Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.

Halk arasında "ormanın yüzüğü" olarak adlandırılan şelaleye ulaşımın sağlandığı köy yolunda İl Özel İdaresi ve Murgul Köylere Hizmet Götürme Birliğince başlatılan sıcak asfaltlanma çalışmalarını yerinde inceleyen Doruk, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Doruk, gazetecilere, Artvin'in doğası, florası, tarihi ve turistik yapısıyla adeta yeryüzü cenneti olduğunu söyledi.

Her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan Artvin'in, alternatif turizmde alternatifsiz bir il olduğunu belirten Doruk, Delikli Kaya Şelalesi'nin turizmden hakettiği payı alabilmesi noktasında önemli projeleri ve çalışmaları bulunduğunu kaydetti.





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