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AK Parti Artvin milletvekili adayı Çelik, Murgul'da vatandaşlara hitap etti

AA

AK Parti Artvin milletvekili adayı Çelik, Murgul'da vatandaşlara hitap etti

ARTVİN (AA) - AK Parti Artvin 1. sıra milletvekili adayı Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında Murgul'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş'u ziyaret eden Çelik, devamında esnafı gezerek muhtarlarla bir araya geldi.

Temas ve ziyaretler sonrasında ilçe meydanında toplanan partililere yönelik konuşma yapan Çelik, çocukluğunun Artvin'de geçtiğini ifade ederek, Bursa'ya gidip siyasete girdikten sonra da Artvin'le ilişkisini hiç kesmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Artvin'den milletvekili adayı olduğunu kaydeden Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız 'Bu dönem memleketine hizmet edeceksin.' dedi. Biz de koşa koşa buraya geldik. Arhavi'den Hopa'ya, Kemalpaşa'dan Murgul'a, Borçka'dan Yusufeli'ne, Ardanuç'tan Şavşat'a bütün potansiyelimizi harekete geçireceğiz. Büyük şehirlerdeki tecrübemizle hangi ilçenin nasıl kalkınacağı, hangi ilçede hangi yatırımın olması gerektiği, hangi planların yapılması gerektiğini sizler de göreceksiniz. Şanlıurfalılar gördüler, Bursalılar gördüler, Murgul'daki vatandaşlarımız da görecek."

Çelik, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakıyoruz. Yeni bir yüzyıla giriyoruz. Bu yüzyıl ya yerinde sayma yüzyılı olacak ya da şahlanış yüzyılı, Türkiye Yüzyılı olacak. Cumhurbaşkanımız hedefleri koydu. Bunun için çok önemli adımlar atıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet için gece gündüz demeden çalıştığını belirten Çelik, "Her gün koşturuyor. Yatırımdan yaptırıma koşuyor. Bir gün araba fabrikasının temelini atıyor, bir gün yeni çıkardığımız doğal gazı veriyor. Hizmet üzerine hizmet. Tayyip Erdoğan dünya siyasetinde iyi bir golcüdür. Sizler iyi bir orta saha olacaksınız, iyi defans olacaksınız. Siz orta saha ve defansı sıkı tuttunuz mu Tayyip Erdoğan golleri sıralayacaktır. Bizim projelerimiz kağıt üzerinde değil, toprak üzerinde. Nereye gitseniz AK Parti'nin 20 yıllık icraatlarını görürsünüz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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