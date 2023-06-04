Heyelan sonucu kapanan Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

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ARTVİN (AA) - Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Artvin-Erzurum kara yolunun 40. kilometresindeki Çağlayan mevkisinde etkili olan yağmur nedeniyle, yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları balçık olarak karayoluna sürüklendi.

Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan karayolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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