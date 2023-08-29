Vali Ünsal ve Milletvekili Çelik, Şavşat'ta köy muhtarlarıyla bir araya geldi Artvin Valisi Cengiz Ünsal ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Şavşat'a bağlı köylerin sorunların tespiti ve çözümü için muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Cengiz Ünsal ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Şavşat'a bağlı köylerin sorunların tespiti ve çözümü için muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Ünsal başkanlığında İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü konferans salonunda yaklaşık 3 saat süren toplantıda, köy muhtarları sorunlarını dile getirdi.

Sorunlar kayıt altına alınarak önem sırasına göre çözülmesi için ilgililere talimat verildi.

Vali Ünsal, 12 gündür kentte valilik yaptığını belirterek, bu toplantılarının köylerin sorunlarının ortaya konulup çözülmesi adına önem arz ettiğini söyledi.

"Sakin şehir" ünvanlı Şavşat'ın doğal güzelliğiyle Türkiye'de adından söz ettiren bir ilçe olduğunu vurgulayan Ünsal, "Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız sorun yok. İnşallah Şavşat'ımızın da sorunlarını en kısa sürece çözeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Milletvekili Faruk Çelik de bu toplantıların Artvin'in her ilçesinde yapıldığını ifade ederek, sorunları tespit edip hızlı bir şekilde tek tek çözmeyi amaçladıklarını kaydetti.

İlçelerin sorunlarını muhtarlardan ve sivil toplum kuruluşlarından dinleyerek kendilerine bir yol haritası çizdiklerini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Gördük ki içme suyu sorunu çok önemli. Ulaşımda çok ciddi sıkıntılarımız var. Yol ağımız çok sağlıklı değil. Bu yol meselesini çözmek zorundayız. Makine parkımızı genişletmek için çalışma başlattık. Asfaltlama çalışmalarını hız verdik. Şu anda Artvin'de bir tane olan asfalt plenti sayısını farklı girişimlerle 4'e çıkardık."

Çelik, Borçka, Murgul, Artvin'de köy yollarının asfaltlama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, Yusufeli'nde de çalışmalara başlandığını ve kısa sürede bitmesi için Erzurum Büyük Şehir Belediyesinden ekipman desteği aldıklarını söyledi.

Şavşat'ta da sorunları tespit ederek ivedilikle çözüme kavuşturmak için bu toplantıyı düzenlediklerini vurgulayan Çelik, "İnşallah Şavşat'ta bu çalışmalara önümüzdeki günlerde başlayacağız. Yollarımız yapıldığında dışarıdan çok daha fazla insan bu kente gelecek. Artvin çok fazla güzelliği bünyesinde barındıran bir şehir. Büyükşehir hayatından yorulmuş hemşehrilerimizin geri dönüşünü sağlayacak altyapıyı mutlaka yapmalıyız. Bunun ilk ayağı yol ve bu yol işini çözeceğiz. İnşallah Artvin rahat yaşanabilir bir şehir olacak." dedi.

Toplantıya, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Soner Süzer, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.