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        Artvin'de yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 22:12 Güncelleme: 30.09.2023 - 22:12
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        Artvin'de yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralandı
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        Artvin'in Ardanuç ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kadın yaralandı.

        Sağanağın etkili olduğu ilçeye bağlı Güleş köyü Söğütlü Mahallesi'nde bir eve yıldırım isabet etti.

        Yıldırım düştüğü esnada evin balkonda bulunan Ebru Demirci, yaralandı.

        Demirci'yi balkonda baygın halde bulan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, tedavi altına alındı.

        Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının tedavisi sürüyor.

        Öte yandan köyde farklı noktalara da yıldırım düştüğü öğrenildi.

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