Artvin'de "Herkes İçin Futbol Şenliği" gerçekleştirildi Artvin'in Arhavi ilçesinde futbol yoluyla çocukların spor kültürüne ve ahlaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla "12. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği" gerçekleştirildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde futbol yoluyla çocukların spor kültürüne ve ahlaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla "12. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği" gerçekleştirildi.

Emekli beden eğitimi öğretmeni Fikret Kadıoğlu tarafından projelendirilerek 2008 yılında hayata geçirilen 6-14 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukların karma futbol oynadığı şenliğin 12'ncisi Arhavi Kaymakamlığının koordinesinde ilçe şehir stadında başladı.

Şenliğe ilçede ilkokul düzeyinde farklı okullarda eğitim öğretim gören 200'den fazla öğrenci katıldı.

Öğrenciler sahada futbol oynayarak eğelenirken, velilerde evde hazırladıkları yiyeceklerle saha kenarında piknik yaparak çocuklarını izlemenin keyfini çıkardı.

Şenliğe katılarak ilk müsabakanın başlama vuruşunu yapan ilçe Kaymakamı Burak Çimşir gazetecilere 12'ncisi düzenlenen "Grassroots Herkes İçin Futbol" etkinliğinin güzel görüntülere sahne olduğunu söyledi.

Etkinliğe çocukların velileriyle katıldığını kaydeden Çimşir, "Centilmenlik ruhuyla futbol kültürünü yaşattıklarını dile getirerek, "Burada galip gelmek ya da yenilmek yok. Fair Play ruhu var. Çocuklar geliyor eğleniyor. Amacımız sporcularımızla futbolunu ruhunu yaşatmak. Değişik yaş gruplarından öğrencilerimiz var. Paydaş tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Yaptığı proje ile UEFA'nin en iyi "Grassroots Lideri" ödülünü alan Fikret Kadıoğlu da 2008 de başladıkları proje kapsamında 12. şenliği yaptıklarını anlattı.

Şenliği yıl içinde 9 etaba bölerek her yaş grubu için futbol şenliği organize ettiklerini anlatan Kadıoğlu, "Bu projeyle 2013 yılında UEFA İcra Kurulunca ödüllendirildik ve Grassroots altın ödülü aldım. Norveç Oslo'da bu ödülü aldım. Burada sporcularımız aileleriyle birlikte. Çocuklarımıza futbolu sevdiriyoruz. Yetenekli çocukları da tespit ediyoruz." dedi.

Futbol şenliği kapsamında oynanan maçlarda mavi kart uygulaması olduğunu anlatan Kadığlu, "Mavi kartın anlamı şu. Dürüst davranan yere düşen arkadaşını kaldıran, doğruyu söyleyerek hakeme yardımcı olan çocuk mavi kart görüyor. En fazla mavi kart alan sporcu da ödüllendiriliyor" diye konuştu.

İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Biçer de 2008 yılda Fikret Kadıoğlu ile birlikte hazırladıkları projenin zaman içinde geleneksel hale gelmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Bu projenin pek çok akademik çalışmaya ve teze konu olduğunu anlatan Biçer, "Uluslararası ödül aldı. TÜBİTAK projelerini konu oldu. Bizim için çok büyük bir gurur ama bunu ülkemizin tüm illerine yayılmasını arzuluyoruz. Artarak devam etmesi tek amacım" dedi.

Biçer, spor yoluyla insanlara güzel ahlakı ve iyi insan olmayı öğretmeye çalıştıkların kaydederek, “Bu yaşta bunu çocuklara verebilirsek, böyle devam eder. Futbol yoluyla çocukların ahlaki gelişimlerine değer katmaya çalışıyoruz olayın özü bu." İfadelerine yer verdi.

Açılış töreni sonrası öğrenciler sahaya çıkarak futbol oynadı.