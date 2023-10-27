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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Artvin'in Murgul ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:07 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:07
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        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Artvin'in Murgul ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Ardıçlı köyünde O.S'nin (37) ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 10 kilo 70 gram kubar esrar ile 62 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.S, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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