Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Artvin'in Murgul ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 27.10.2023 - 12:07 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:07
Artvin'in Murgul ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Ardıçlı köyünde O.S'nin (37) ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 10 kilo 70 gram kubar esrar ile 62 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.S, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.