Artvin'de bir ev ile samanlık yandı

Artvin'in Borçka ilçesinde bir ev ile samanlık yandı.

İlçeye bağlı Güreşen köyü Boğazköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde, Ahmet Kopuz'a ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ev ve mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine Borçka Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, Kopuz'a ait ev ile samanlık kullanılmaz hale geldi.

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