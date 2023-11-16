Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de bir ev ile samanlık yandı

        Artvin'in Borçka ilçesinde bir ev ile samanlık yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de bir ev ile samanlık yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Borçka ilçesinde bir ev ile samanlık yandı.

        İlçeye bağlı Güreşen köyü Boğazköy Mahallesi'nde sabah saatlerinde, Ahmet Kopuz'a ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Ev ve mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki samanlığa sıçradı.

        İhbar üzerine Borçka Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, Kopuz'a ait ev ile samanlık kullanılmaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        Galatasaray'dan İlkay bombası!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Alzheimer’dan Parkinson’a hastalıklar beyninizi ele geçirmesin!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Sokak ortasında darp etti! Saldırı anını kaydettirdi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Ara ilaç olacak
        Ara ilaç olacak
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        6 günlük yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor

        Benzer Haberler

        Artvin'de ATV motorun dereye yuvarlandığı kazada sürücü öldü
        Artvin'de ATV motorun dereye yuvarlandığı kazada sürücü öldü
        Yusufeli Barajı nedeniyle yerleşim yerleri değişen köylüler yeni yuvalarına...
        Yusufeli Barajı nedeniyle yerleşim yerleri değişen köylüler yeni yuvalarına...
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
        Borçka Karagöl Tabiat Parkı 10 ayda 550 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Borçka Karagöl Tabiat Parkı 10 ayda 550 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Artvin'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında
        Artvin'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında
        Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        Artvin'de 15 düzensiz göçmen yakalandı