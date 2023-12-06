Artvin'de tedavisi tamamlanan doğan doğaya bırakıldı
Artvin'in Arhavi ilçesinde yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen doğan, doğaya salındı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilen doğan, doğaya salındı.
İlçenin Ortacalar mevkisinde bir süre önce vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen doğanın tedavisi tamamlandı.
Ekipler, doğanı Borçka baraj gölü kıyısından doğaya bıraktı.
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