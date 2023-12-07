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        Artvin'de şehit ailesine ziyaret

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ın eşi Yasemin Ünsal, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özen Akçam'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:08
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        Artvin'de şehit ailesine ziyaret
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ın eşi Yasemin Ünsal, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özen Akçam'ın ailesini ziyaret etti.

        Ünsal, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2020'de arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan Akçam'ın Ardanuç ilçesindeki evinde annesi Emine Akçam ve kız kardeşleriyle bir araya geldi.

        Acılı aileye taziyelerini ileten Ünsal, felakette hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

        Ünsal, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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