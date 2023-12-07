Artvin'de şehit ailesine ziyaret
Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ın eşi Yasemin Ünsal, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özen Akçam'ın ailesini ziyaret etti.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal'ın eşi Yasemin Ünsal, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özen Akçam'ın ailesini ziyaret etti.
Ünsal, Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2020'de arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalarak şehit olan Akçam'ın Ardanuç ilçesindeki evinde annesi Emine Akçam ve kız kardeşleriyle bir araya geldi.
Acılı aileye taziyelerini ileten Ünsal, felakette hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.
Ünsal, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.
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