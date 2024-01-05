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        Artvin-Ardanuç-Şavşat kara yolunda heyelan meydana geldi

        Artvin-Ardanuç-Şavşat kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:46
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        Artvin-Ardanuç-Şavşat kara yolunda heyelan meydana geldi
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        Artvin-Ardanuç-Şavşat kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Kara yolunun 18. kilometresindeki Varyant mevkisinde, yamaçlardan kopan kaya kütlesi ve toprak yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle yol, çift taraflı ulaşıma kapandı.

        Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin çalışması sonrasında yol, tek şerit olarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

        Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı yolda, temizleme çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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