Artvin Valisi Ünsal, Ardanuç'ta esnafla bir araya geldi Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Ardanuç ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Ardanuç ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla görüşen Ünsal, ziyaretlerinin bölgenin ekonomik dinamiklerini yakından tanıma ve yöre halkıyla daha sıcak iletişim kurma noktasında önem taşıdığını söyledi.

Ünsal, bölgenin kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi için stratejik bir adım olarak değerlendirdiği ziyaretlerin, aynı zamanda yerel ekonomiye verdikleri desteğin ve toplumsal etkileşimi artıracak yönetim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu aktardı.

Ünsal, ilçe esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.