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        Artvin Valisi Ünsal, Ardanuç'ta esnafla bir araya geldi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Ardanuç ilçesinde esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:52
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        Artvin Valisi Ünsal, Ardanuç'ta esnafla bir araya geldi
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Ardanuç ilçesinde esnafla bir araya geldi.

        Ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla görüşen Ünsal, ziyaretlerinin bölgenin ekonomik dinamiklerini yakından tanıma ve yöre halkıyla daha sıcak iletişim kurma noktasında önem taşıdığını söyledi.

        Ünsal, bölgenin kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi için stratejik bir adım olarak değerlendirdiği ziyaretlerin, aynı zamanda yerel ekonomiye verdikleri desteğin ve toplumsal etkileşimi artıracak yönetim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu aktardı.

        Ünsal, ilçe esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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