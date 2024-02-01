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        Artvin'de toplu taşıma ve öğrenci servis ücretlerine zam yapıldı

        Artvin Belediyesi 2024 yılı ikinci olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:07 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:21
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        Artvin'de toplu taşıma ve öğrenci servis ücretlerine zam yapıldı
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        Artvin Belediyesi 2024 yılı ikinci olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Demirhan Elçin başkanlığında, Artvin Barosu toplantı salonunda yapılan toplantıda, imar konuları ile kooperatiflerin şehir içi toplu taşıma ücretlerine ve öğrenci servislerine zam yapılması talepleri görüşüldü.

        Oy birliğiyle alınan kararla şehir içinde 9 lira olan öğrenci ücretleri 13 liraya, kısa mesafe sivil ücretleri 10 liradan 15 liraya, uzun mesafe sivil ücretleri de 12,50 liradan 17 liraya yükseltildi.

        Öğrenci servis ücretlerine de yüzde 20 oranında artış yapıldı.

        Belediye Başkanı Elçin, yaptığı konuşmada, şehir içi ulaşımında öğrenci ücretlerine yüzde 40, sivil vatandaş ücretlerine de yüzde 36 düzeyinde zam yapmış olduklarını söyledi.

        Kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör'e toplu taşıma ile ulaşımın 60, Atabarı Kayak Merkezi'ne ise 75 lira olarak güncellendiğini belirten Elçin, "Kafkasör'e öğrenci ücreti 45, kayak merkezine de 60 lira oldu. Artışlarda hem vatandaşın hem de şoför esnafının mağdur olmaması için makul bir fiyat belirlemeye çalıştık. İki tarafı da mağdur etmemek için bir rakam belirledik." dedi.

        Öğrenci servis ücretlerine en son zammın Eylül 2023'te yapıldığını kaydeden Elçin, "Öğrenci servis kooperatifi yüzde 20 oranında zam talep etti. Biz de uygun gördük. 1000 lira olan güzergah 1200, 945 lira olan güzergah da 1135 lira oldu." dedi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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