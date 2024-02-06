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        Artvin-Ardahan kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Artvin'de etkili olan kar sebebiyle Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:32 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:50
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        Artvin-Ardahan kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Artvin'de etkili olan kar sebebiyle Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar 80 santimetreye ulaştı.

        Bölgedeki yoğun kar nedeniyle Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı.

        Karayolları ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Artvin-Şavşat kara yolunda meydana gelen ufak çaplı heyelanlar yüzünden ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

        Şavşat ilçesinde yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için de enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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