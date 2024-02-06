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        Artvin'de heyelan riski nedeniyle 3 bina boşaltıldı

        Artvin'in Borçka ilçesinde heyelan riski dolayısıyla 3 binanın sakinleri tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 06.02.2024 - 17:51
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        Artvin'de heyelan riski nedeniyle 3 bina boşaltıldı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde heyelan riski dolayısıyla 3 binanın sakinleri tahliye edildi.

        Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, AA muhabirine, dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanağın ilçede bazı noktalarda heyelana ve taşkınlara neden olduğunu söyledi.

        Contarlı, Gündoğdu Mahallesi'nde 13 dairenin yer aldığı 3 binada yaşayanları toprak kaymalarına bağlı oluşan heyelan riski nedeniyle tahliye ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızı, can güvenliklerini sağlamak amacıyla tedbiren evlerinden çıkarttık. Tahliye edilen vatandaşlarımızın bir kısmı akrabalarının yanına gitti, bir kısmını da kamu kurumlarımızın misafirhanelerine yerleştirdik. Evlerin genel durumunda şu an için bir sorun görünmüyor. Ekiplerimiz incelemelerini yapacak. Biz her türlü olasılığa karşı tedbirimizi aldık."

        Borçka-Hopa ile Borçka-Murgul kara yollarının bazı kesimlerinde de heyelan meydana geldiğini ifade eden Contarlı, ulaşımda yaşanan aksamanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalara devam ettiğini aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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