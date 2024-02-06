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        Artvin'de, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi

        Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitme 7 Şubat Çarşamba ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 18:31 Güncelleme: 06.02.2024 - 18:31
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        Artvin'de, Ardanuç ve Şavşat ilçelerinde eğitime kar nedeniyle yarın ara verildi
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        Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitme 7 Şubat Çarşamba ara verildi.

        Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

        Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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