Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de sel ve heyelan riski nedeniyle 5 bina boşaltıldı

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle 5 binanın tahliye edildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 21:03 Güncelleme: 07.02.2024 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de sel ve heyelan riski nedeniyle 5 bina boşaltıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle 5 binanın tahliye edildiğini söyledi.

        İlçeye gelerek Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu'ndan bilgi alan Ünsal, yaptığı açıklamada, il genelinde dün gece gece saatlerinden başlayan sağanağın Borçka ve Şavşat ilçelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

        Ünsal, dün Şavşat'ta kar yağışı sonucu kapanan yolu açma çalışması yürütürken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden İl Özel İdaresinde görevli kepçe operatörü Gökhan Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

        Borçka'da heyelan ve su baskınları nedeniyle 5 binada 21 konutun tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirten Ünsal, "Ekiplerimizin ilçe merkezi ve köylerimizdeki tarama çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, Borçka'da herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

        Valilik koordinesinde yürütülen süreçte birçok kurumdan 196 araç ve 286 personelin görev aldığını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

        "Borçka'da meydana gelen heyelan ve su baskınları nedeniyle zarar gören işyerleri, araç ve konutlara yönelik hasar ve zarar tespitlerini yapmak üzere ilgili kurumlarımızdan teşkil etmiş olduğumuz ekiplerimiz alanda çalışmalarını yürütmektedir. İlimiz genelinde şu an itibarıyla yağışlar kesilmiş olup vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ilgili kurumlarımız tarafından değerlendirilerek, gereği yapılmaktadır. İlimizde yoğun yağışın başladığı ilk andan itibaren valiliğimiz koordinesinde tüm kurumlarımız teyakkuza geçirilerek çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili tarih verildi
        İlk gol geldi
        İlk gol geldi
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Öldürdü, yaktı, göle attı! Cezası belli oldu
        Öldürdü, yaktı, göle attı! Cezası belli oldu
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Artvin'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
        Artvin'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
        Çığda ölen iş makinesi operatörü toprağa verildi
        Çığda ölen iş makinesi operatörü toprağa verildi
        Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi operatörünün cenazesi defnedildi
        Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi operatörünün cenazesi defnedildi
        Hopa açıklarında hayalet ağ temizliği sırasında gemi batığı bulundu
        Hopa açıklarında hayalet ağ temizliği sırasında gemi batığı bulundu
        Artvin´de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı
        Artvin´de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı
        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı
        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı