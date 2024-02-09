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        Artvin Valisi Ünsal, heyelan ve taşkın yaşanan Borçka'da incelemelerde bulundu

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde üç gün önce meydana gelen taşkın ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 09.02.2024 - 12:11
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        Artvin Valisi Ünsal, heyelan ve taşkın yaşanan Borçka'da incelemelerde bulundu
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Borçka ilçesinde üç gün önce meydana gelen taşkın ve heyelanlardan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ünsal, beraberindeki AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile ilçede taşkın ve heyelanlardan etkilenen Gündoğdu, Aksu ve Küçükköy mahallelerinde ilgililerden teknik bilgi aldı, vatandaşın taleplerini dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ünsal, süreçten etkilenenlerin mağdur edilmeyeceğini, bunun için de devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

        Öncelikli amaçlarının vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Ünsal, Valilik koordinesinde AFAD ve diğer ilgili kurumların çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.

        Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini de aktaran Ünsal, süreçten etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Öte yandan Vali Ünsal başkanlığında Borçka Kaymakamlığında, İlçe Kriz Masası Durum Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, taşkın ve heyelanların neden olduğu hasar tespiti, yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile alınan tedbirler görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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