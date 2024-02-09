Camili'ye paletli kar ambulansıyla götürülen cenaze toprağa verildi

Artvin'de yoğun kar nedeniyle ulaşım sorunu yaşanan köye paletli kar ambulansıyla götürülen cenaze defnedildi.

İstanbul'da vefat eden 63 yaşındaki Tevfik Paker'in çocukları, babalarının vasiyeti üzerine cenazeyi Borçka ilçesine bağlı Camili köyünde defnetmek üzere iki gün önce ilçe merkezine getirdi.

Camili grup yolunun yoğun kar dolayısıyla kapalı olması nedeniyle köye ulaştırılamayan cenaze, Borçka Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Karın yer yer 3 metreye ulaştığı 1900 rakımlı Camili Geçidi'ndeki çalışmaların vakit alacağını düşünen aile bireyleri, cenazenin toprağa verilmesinin daha fazla gecikmemesi için dün gece harekete geçti.

Yolun açık olduğu yere kadar kamyonet kasasında ulaştırılan cenaze, bu noktadan sonra paletli kar ambulansına nakledildi.

Tevfik Paker'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.