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        Camili'ye paletli kar ambulansıyla götürülen cenaze toprağa verildi

        Artvin'de yoğun kar nedeniyle ulaşım sorunu yaşanan köye paletli kar ambulansıyla götürülen cenaze defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:44 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:44
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        Camili'ye paletli kar ambulansıyla götürülen cenaze toprağa verildi
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        Artvin'de yoğun kar nedeniyle ulaşım sorunu yaşanan köye paletli kar ambulansıyla götürülen cenaze defnedildi.

        İstanbul'da vefat eden 63 yaşındaki Tevfik Paker'in çocukları, babalarının vasiyeti üzerine cenazeyi Borçka ilçesine bağlı Camili köyünde defnetmek üzere iki gün önce ilçe merkezine getirdi.

        Camili grup yolunun yoğun kar dolayısıyla kapalı olması nedeniyle köye ulaştırılamayan cenaze, Borçka Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        Karın yer yer 3 metreye ulaştığı 1900 rakımlı Camili Geçidi'ndeki çalışmaların vakit alacağını düşünen aile bireyleri, cenazenin toprağa verilmesinin daha fazla gecikmemesi için dün gece harekete geçti.

        Yolun açık olduğu yere kadar kamyonet kasasında ulaştırılan cenaze, bu noktadan sonra paletli kar ambulansına nakledildi.

        Tevfik Paker'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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