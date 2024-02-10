Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Artvin'de belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 31 Mart'ta ak belediyeciliği, Cumhur İttifakı'nın gücünü tüm Türkiye'ye göstereceklerini söyledi.

Bak, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Artvin ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım töreninde, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Salonu dolduran heyecanlı ve coşkulu kalabalığa teşekkür eden Bak, "İnşallah Artvin ak belediyecilikle tanışacak. Unutmayalım, AK Parti eser siyaseti ile belediye hizmetleri ile iktidara yürüdü." dedi.

Bak, Artvin'de öğrenci yurdu inşaatının çok kısa sürede tamamlanacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Spor salonu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Hopa Stadı'nın projesi bitti. İki hafta içinde onun da ihalesini yapacağız. Artvin'e spor tesisleri kazandırmaya devam edeceğiz. Kemalpaşa'da spor salonunun projeleri bitti, onu da tamamlayacağız. Hizmete devam, yola devam. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak ülkenin büyümesi ve gelişmesi için Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye Yüzyılı'nın kabinesi olarak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz."

Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Bak, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde konutları teslim etmeye devam ediyoruz. Sahada yoğun bir çalışma var." diye konuştu.

Bak, Artvin'e hizmetlere devam edeceklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artvin'i turizm şehri yapmak, geliştirmek için her türlü desteği vermeye hazırız. 'Dünya beşten büyüktür' diyen bir Cumhurbaşkanına sahibiz. Onunla beraber yol yürümeye devam edeceğiz. İnşallah 31 Mart'ta ak belediyeciliği, Cumhur İttifakı'nın gücünü tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Belediyeleri, Artvin'in tüm ilçelerini kazanacağız."

- "Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehlikelere karşı Cumhur İttifakı'nı inşa ettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, önemli bir seçime doğru hızla yaklaştıklarını söyledi.

Türkiye siyasetinde marka değeri en yüksek partinin mensubu olduklarını belirten Yazıcı, "O partinin ismi AK Parti. AK Parti logosu altında duruşuyla, vizyonuyla öncülük yapan liderimiz, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir olduk, bir araya geldik, AK Parti'yi inşa ettik. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu tehlikelere karşı Cumhur İttifakı'nı inşa ettik. Türkiye'nin ortak değerleri, vazgeçilmez ilkeleri etrafında birlikte hareket etmek suretiyle Türkiye'yi o günlerden aldık, bugünlere taşıdık." dedi.

Yazıcı, siyasi partilerin yaptıklarına göre millet nazarında değer kazandığına işaret ederek, "Aziz Türk milleti hiçbir zaman yanlış yapmaz. Yanlışlık varsa, yanlışlık siyasetçilerde olur. Milletin sezgileri güçlüdür, keskindir, ince eler sık dokur, eleştirisini de yapar ama doğru olana oy verir. Doğru kadroları tespit eder, onları destekler." diye konuştu.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana katıldığı tüm seçimlerden başarıyla çıktığını dile getiren Yazıcı, "Yola çıktığımız günden bu yana, bu söylediklerimizden asla şaşmadık ve Türkiye'yi o günden aldık, bugüne taşıdık." ifadesini kullandı.

Yazıcı, Türkiye'nin dünya coğrafyasının en önemli yerinde bulunduğunu belirterek, "Böyle bir ülkeyi yönetmek, idare etmek yürek işidir, cesaret işidir, kararlı olmak işidir. Bunu da sizin desteğinizle hep birlikte Cumhur İttifakı olarak, milletin bağrından çıkmış kadrolar olarak, milletin değerleri üzerinde hareketlerimizi sürdürmek suretiyle gerçekleştiren bir pratiğimiz var." dedi.

Seçimde partilerine destek isteyen Yazıcı, "Bu, ikinci Türkiye Yüzyılı'nın birinci seçimidir. Yerel yönetimleri seçeceğiz. Sandıkta Cumhur İttifakı kadrolarına yetki vermeye hazır mısınız, kararlı mısınız? Bizim en büyük gücümüz, birlik ve bütünlük içerisinde Türkiye'yi var eden değerler üzerinden yol almamızdır." diye konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, İl Başkanı Fatih Tahtalı ve MHP İl Başkanı Serdar Kılınç'ın da konuşma yaptığı tören, AK Parti'nin Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe, Yusufeli Belediye Başkan adayı Mustafa Demirkıran, Şavşat Belediye Başkan adayı Durmuş Aydın, Ardanuç Belediye Başkan adayı Emrah Yılmaz, Murgul Belediye Başkan adayı Hasan Çavuş, Borçka Belediye Başkan adayı Ahmet Erdem, Hopa Belediye Başkan adayı Ati Utku Cihan, Arhavi Belediye Başkan adayı Turgay Ataselim ve Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Harun Altınsoy'un katılımcıları selamlamasıyla sona erdi.