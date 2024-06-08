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        Artvin'de doğaya 12 bin samuray arı salındı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla samuray arılar doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:49 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:49
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        Artvin'de doğaya 12 bin samuray arı salındı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele amacıyla samuray arılar doğaya bırakıldı.

        Vali Cengiz Ünsal'ın katılımıyla ilçenin Konaklı köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, 12 bin samuray arı biyolojik mücadele kapsamında doğaya salındı.

        Ünsal, başta fındık olmak üzere zirai ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında samuray arısı salımına başladıklarını söyledi.

        Kahverengi kokarca zararlısının Artvin'de yoğun görüldüğü yerlere peyderpey samuray arısı bırakılacağını belirten Ünsal, "Kahverengi kokarca böceği ile mücadele kapsamında büyük emek gösteren, biyolojik mücadele laboratuvarlarımızda çalışan uzmanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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