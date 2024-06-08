Artvin'de doğaya 12 bin samuray arı salındı

Ünsal, başta fındık olmak üzere zirai ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında samuray arısı salımına başladıklarını söyledi.

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