Artvin'de şiddetli yağışta bulanıklaşan dere ile Çoruh Nehri'nin birleşmesi görüntülendi

Mavi ve kahverengi renkte akan sular, ilçede yaşayan Şengül Mehroğlu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bulanık akan derenin ilçe merkezinden geçen Çoruh Nehri ile birleştiği noktada farklı iki renk oluştu.

Kentte 16-17 Eylül'de etkili olan şiddetli yağış, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerinde çok sayıda noktada taşkın ve heyelanlara yol açtı.

Artvin'in Borçka ilçesinde taşkın ve heyelanlar sonrası bulanıklaşan dere ile temiz akan Çoruh Nehri sularının birleştiği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

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