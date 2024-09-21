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        Artvin'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü

        Artvin'in Borçka ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:21
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        Artvin'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü
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        Artvin'in Borçka ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Kaynarca köyünde Uğur Akçay'ın (22) kullandığı 08 AAN 851 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Halat yardımıyla aracın bulunduğu yere inen ekipler, ağır yaralı Akçay'ı bulunduğu yerden çıkarttı.

        Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçay, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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