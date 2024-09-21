Artvin'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü
Artvin'in Borçka ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Artvin'in Borçka ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Kaynarca köyünde Uğur Akçay'ın (22) kullandığı 08 AAN 851 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla aracın bulunduğu yere inen ekipler, ağır yaralı Akçay'ı bulunduğu yerden çıkarttı.
Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akçay, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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