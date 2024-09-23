Trabzon ve Artvin'de "37. Ahilik Haftası" kutlandı

Artvin ve Trabzon'da "37. Ahilik Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Artvin Valiliği önündeki tören, Ticaret İl Müdürü Abdullah Yıldırım, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ve Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, yılın ahisi seçilen Muammer Tosun şed kuşanırken, yılın kalfası Fatih Altuntaş ve yılın çırağı Emirhan Arslan'a plaket verildi.

Törende konuşan Vali Vekili Berker Çırak, ahilik kurumunun Anadolu'da, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin temelini oluşturan önemli bir yapı olduğunu söyledi.

Ahiliğin bir meslek örgütü olmasının yanında sahip olduğu vizyon ve ilkeleriyle yüzyıllar boyunca erdemli nesiller yetişmesine katkı sunan manevi bir terbiye ocağı olduğunu vurgulayan Çırak, şunları kaydetti:

"Ticarette doğruluk, dürüstlük ve dayanışma gibi ahlaki değerleri esas alan ahiler, günümüz sosyal ve iktisadi hayatına yön veren kavramları 800 küsur yıl önce hayata geçirmiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen böylesine köklü bir camiaya, geleneğe ve kültüre sahip bir milletin mensubu olmakla ne kadar iftihar etsek azdır."