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        Trabzon ve Artvin'de "37. Ahilik Haftası" kutlandı

        Artvin ve Trabzon'da "37. Ahilik Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:43 Güncelleme: 23.09.2024 - 18:01
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        Trabzon ve Artvin'de "37. Ahilik Haftası" kutlandı
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        Artvin ve Trabzon'da "37. Ahilik Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Artvin Valiliği önündeki tören, Ticaret İl Müdürü Abdullah Yıldırım, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ve Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, yılın ahisi seçilen Muammer Tosun şed kuşanırken, yılın kalfası Fatih Altuntaş ve yılın çırağı Emirhan Arslan'a plaket verildi.

        Törende konuşan Vali Vekili Berker Çırak, ahilik kurumunun Anadolu'da, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin temelini oluşturan önemli bir yapı olduğunu söyledi.

        Ahiliğin bir meslek örgütü olmasının yanında sahip olduğu vizyon ve ilkeleriyle yüzyıllar boyunca erdemli nesiller yetişmesine katkı sunan manevi bir terbiye ocağı olduğunu vurgulayan Çırak, şunları kaydetti:

        "Ticarette doğruluk, dürüstlük ve dayanışma gibi ahlaki değerleri esas alan ahiler, günümüz sosyal ve iktisadi hayatına yön veren kavramları 800 küsur yıl önce hayata geçirmiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen böylesine köklü bir camiaya, geleneğe ve kültüre sahip bir milletin mensubu olmakla ne kadar iftihar etsek azdır."

        Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner de ahiliğin 13. yüzyıldan günümüze uzanan bir kültür olduğuna işaret ederek, "Dürüstlük, güven, iş ve meslek ahlakı, sevgi ve saygı, hak ve hukuka riayet etmek ahiliğin yaşam tarzıdır." dedi.

        Program, konuşmaların ardından vatandaşlara kavurma, pilav ve tatlı ikramıyla son buldu.

        - Trabzon

        Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı eşliğinde esnaf ve sanatkarların katılımıyla Uzun Sokak'tan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Burada düzenlenen törende TESOB Başkanı Metin Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Vali Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, ahilik kavramının önemine değinerek, esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı.

        Ahilik teşkilatının, ahlakın ticaret hayatında vazgeçilmez olduğunu mensuplarına her daim telkin ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyanın en büyük güçlerinden biri olmasında ve yüzyıllarca hüküm sürmesinde ahilik teşkilatı büyük paya sahiptir." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise ahiliğin mesleki dayanışmayı ve iş ahlakını teşvik eden, manevi değerleri yükselten, toplumsal huzuru ve refahı amaçlayan bir sistem olduğunu söyledi.

        TESOB Başkanı Kara da ahilik hakkında katılımcılara bilgi vererek, bu yılki Türkiye'nin çırağının Trabzon'dan seçildiğini hatırlattı.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Selami Aydın dua etti.

        Törende, Trabzon'da yılın ahisi seçilen Yaşar Ercin, kalfası seçilen Temel Atakan Kılıç ile Türkiye'de yılın çırağı seçilen Gülhanım Başaran'a plaket ile belgelerini verdi.

        Şet kuşatma töreninin ardından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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