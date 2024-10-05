Artvin Valisi Ergün Ardanuç'ta ziyaretler gerçekleştirdi

Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ergün, Kaymakam Alparslan Sözen ve Belediye Başkanı Emrah Yılmaz'ı ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esnaf ziyareti de yapan Ergün, vatandaşlara sohbet ederek taleplerini dinledi.

Bereket köyü sakinleriyle bir araya gelen Ergün, İl Özel İdaresince köyde yapılan sıcak asfalt ve kilitli parke taşı çalışmalarını inceledi.

İlçenin en önemli turizm değerlerinden Cehennem Deresi kanyonunu da gezen Ergün, göreve başladıktan sonra Kemalpaşa, Murgul ve Ardanuç ilçesini ziyaret ettiğini söyledi.

Cehennem Deresi kanyonunda yürüyüş rotası oluşturması yönünde talep olduğunu belirten Ergün, "Biz buna da katkı sağlarız." dedi.

Ergün, Artvin'in doğal güzellikleriyle adeta cennetten bir köşe olduğuna işaret ederek, "Her köşesinde sizi sürprize boğan, merak içinde bırakan bir doğal güzelliklerle karşılaşabiliyorsunuz." diye konuştu.

İlçede İl Özel İdaresi bünyesinde yürütülen Güneş Enerjisi Projesi inşaatını da incelediğini anlatan Ergün, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 1 megavatlık çalışma yapılıyor. Yerini gördük bir ay içerisinde de bitirmeyi hedefliyoruz. Sürekli güneş alan bir bölge. Asfalt plentteki elektrik harcamalarını karşılamaya yetecek bir elektrik üretimi bekliyoruz. Fırsat ve kaynak bulursak önümüzdeki yıllarda kapasiteyi daha da arttırmak için çalışmamız gerekir diye düşünüyorum."