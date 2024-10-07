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        Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

        Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:39
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        Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
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        Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, S.K'nin otomobilinde gümrük kaçağı 660 paket sigara, 87 litre içki ile 14 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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