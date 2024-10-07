Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.
Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, S.K'nin otomobilinde gümrük kaçağı 660 paket sigara, 87 litre içki ile 14 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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