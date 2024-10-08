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        Artvin'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

        Artvin'de jandarma ekiplerince 400 ilkokul öğrencisine temel trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:06 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:08
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        Artvin'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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        Artvin'de jandarma ekiplerince 400 ilkokul öğrencisine temel trafik eğitimi verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Ardanuç ilçesindeki Atatürk ve Güleş İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Eğitimlerde, öğrencilere servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, kara yollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıklarının anlamı, servis araçlarında ve trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi aktarıldı.

        Öğrencilere, eğitimin ardından boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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