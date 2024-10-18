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        Artvin Emniyet Müdürlüğüne 7 araç tahsis edildi

        Artvin Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 7 araç hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:30
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        Artvin Emniyet Müdürlüğüne 7 araç tahsis edildi
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        Artvin Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 7 araç hizmete alındı.

        Vali Turan Ergün, Emniyet Bölge Trafik Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın da katkılarıyla Emniyet Teşkilatına 7 yeni araç kazandırıldığını söyledi.

        Araçlarla birlikte emniyet hizmetlerinin daha kısa sürede ve daha kaliteli şekilde vatandaşa sunulacağına inandığını belirten Ergün, "Bu araçlar hem trafik hem asayiş hem de diğer birimlere verildi. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin." dedi.

        Ergün, emniyet ve asayişin bir toplumun tüm faaliyetlerinin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, "Huzur olmadan hiçbir sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari faaliyet olmaz. Bunların temeli huzur ve asayiştir. Allah'ın izniyle arkadaşlarımız bunu sağlamada son derece başarılılar. Bu araçlarla da bu hizmetlere güç katmış olacağız." diye konuştu.

        Türkiye'nin her alanda huzuru sağlama kudretine sahip olduğunu ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

        "Biz devletin görünen yüzüyüz hem polis hem jandarma hem de sahil güvenlik olarak. Onun için suçlulara karşı ne kadar acımasız demir yumruğunuzu göstereceksek, vatandaşlara da o kadar güçlü ve kadife ellerimizle dokunarak hareket etmek durumundayız. Bizim temel görev felsefemiz bu olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve personelin katıldığı törende kurban kesildi.

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