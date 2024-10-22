Artvin'de yurt dışına kaçma girişimi tespit edilen FETÖ üyesi yakalandı

Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen O.S'nin, 14 Eylül'de gerçekleştirilen Kıskaç-28 operasyonu ile Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandığı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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