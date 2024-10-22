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        Artvin'de yurt dışına kaçma girişimi tespit edilen FETÖ üyesi yakalandı

        Artvin'de teknik takip sonucu yurt dışına kaçma girişimi tespit edilen FETÖ üyesi eski hükümlü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:40
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        Artvin'de yurt dışına kaçma girişimi tespit edilen FETÖ üyesi yakalandı
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        Artvin'de teknik takip sonucu yurt dışına kaçma girişimi tespit edilen FETÖ üyesi eski hükümlü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 7 yıl 1 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2016-2019 yılları arasında Bursa Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hapis yattıktan sonra çıkan eski Bursa Vergi Mahkemesi Hakimi O.S'nin yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yurt dışı çıkış yasağı bulunan O.S'yi Arhavi'de saklandığı evde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken yakaladı.

        Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen O.S'nin, 14 Eylül'de gerçekleştirilen Kıskaç-28 operasyonu ile Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandığı ve adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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