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        Artvin'de 19 yılda 4 bin 175 KÖYDES Projesi hayata geçirildi

        Artvin Valisi Turan Ergün, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında 2005'ten itibaren il genelinde 4 bin 175 projenin hayata geçirildiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:58
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        Artvin'de 19 yılda 4 bin 175 KÖYDES Projesi hayata geçirildi
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        Artvin Valisi Turan Ergün, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında 2005'ten itibaren il genelinde 4 bin 175 projenin hayata geçirildiğini söyledi.

        Vali Ergün, Valilik Salonunda düzenlenen KÖYDES Yatırım Programları Değerlendirme Toplantısı'nda, KÖYDES Projesi'nin kırsal altyapı yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 2005'te uygulamaya alındığını belirtti.

        KÖYDES Projesi kapsamında Artvin'e 2005-2024 döneminde 776 milyon 340 bin liralık ödenek tahsis edildiğini vurgulayan Ergün, köy yolları, içme suyu ve diğer altyapı hizmetleri olmak üzere 4 bin 175 projenin uygulamaya alınarak başarıyla tamamlandığını kaydetti.

        KÖYDES Projesi'nin köylere hayat verdiğini ve köylülerin yaşam standartlarını yükselttiğini ifade eden Ergün, "İl Özel İdaresi ve KÖYDES Projesi kapsamında köylerimizin ihtiyacı olan hizmetlerin ifasına yönelik çalışmalara etkin ve verimli şekilde 2024 yılında da aralıksız devam ediyoruz." dedi.

        Ergün, bu yıl Artvin'e 126 milyon 586 bin 723 liralık ödenek tahsis edildiğini, yıl içinde 61 projenin tamamlandığını, 26 projenin ise devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Berker Çırak, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Anlaş, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar ve diğer ilgililer katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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