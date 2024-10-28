Artvin'de farklı suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı

Artvin'de polis ve jandarmanın operasyonlarında haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan 51 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18-25 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının 20, 10 ve 1,5 yıla kadar hapis cezası olduğu kaydedildi.