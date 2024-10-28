Artvin'de farklı suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı
Artvin'de polis ve jandarmanın operasyonlarında haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan 51 şüpheli yakalandı.
Artvin'de polis ve jandarmanın operasyonlarında haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan 51 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18-25 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının 20, 10 ve 1,5 yıla kadar hapis cezası olduğu kaydedildi.
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