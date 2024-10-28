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        Artvin'de farklı suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı

        Artvin'de polis ve jandarmanın operasyonlarında haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan 51 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:54
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        Artvin'de farklı suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı
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        Artvin'de polis ve jandarmanın operasyonlarında haklarında farklı suçlardan arama kaydı bulunan 51 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 18-25 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının 20, 10 ve 1,5 yıla kadar hapis cezası olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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