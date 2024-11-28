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        "Sakin şehir" Şavşat'ın Karagöl Sahara Milli Parkı beyaza büründü

        Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Şavşat'ta bulunan Karagöl Sahara Milli Parkı, son günlerde etkili olan karın ardından ziyaretçilerini beyaz örtüyle karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:33
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        "Sakin şehir" Şavşat'ın Karagöl Sahara Milli Parkı beyaza büründü
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        Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Şavşat'ta bulunan Karagöl Sahara Milli Parkı, son günlerde etkili olan karın ardından ziyaretçilerini beyaz örtüyle karşılıyor.

        Şavşat ilçesi sınırları içinde toplam 3 bin 251 hektar alana sahip olup Karagöl ve Sahara Yaylası olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan milli park, kar yağışı sonrası oluşan manzarasıyla doğaseverlerden ilgi görüyor.

        Zengin flora ve faunasıyla her mevsim farklı güzellikleri bünyesinde barındıran Karagöl Sahara Milli Parkı, kışın kamp alanları, trekking ve foto safari parkurlarıyla şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, AA muhabirine, bölgenin dört mevsim doğal güzellikler açısından emsali bulunmayan nitelikte olduğunu söyledi.

        Sahip olduğu bitki örtüsünden dolayı bölgede yeşilin hiçbir zaman eksik olmadığına işaret eden Aytekin, "Kar yağdığı zaman da yeşille beyazın muhteşem uyumunun gölle beraber görülebileceği bir yer. Belki bir ay sonra bu göl buz tutacak, farklı deneyim sunabilecek insanlara." dedi.

        Aytekin, Şavşat'ın doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi kültür varlıklarıyla da dikkati çektiğini kaydetti.

        - "Doğaseverlere diyorum ki rotanızı muhakkak Şavşat Karagöl'e çevirin"

        Trabzon'dan gelen grupta bulunanlardan Hüseyin Uzun, sadece ilkbahar, yaz ve sonbaharda değil, kışın da kar motorlarıyla bölgeyi gezeceğini belirtti.

        Uzun, "Şu anda bulunmuş olduğumuz atmosfer gerçekten anlatılamaz, yaşanır. Dünyanın sayılı akvaryum göllerinden birindeyiz. Muhteşem bir doğası var, Şavşat'a tüm doğaseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Celal Özkan da Şavşat'a yaz ve sonbaharda geldiğini kaydederek, "Şavşat'ın farklı güzelliği var, her geldiğimizde inanılmaz keyif alıyoruz. Kışın da inanılmaz güzel oluyor. Kar da çok güzel hava katıyor. 4 mevsim gelinip gezilip çok memnun kalınacak bir coğrafya." diye konuştu.

        Hülya Ergin ise Şavşat'ın sonbaharda fotoğrafçılar için inanılmaz bir destinasyon olduğuna dikkati çekerek, "Kışın görmemiştim ama muazzam bir görüntüyle kucakladı bizi. Ben doğaseverlere diyorum ki rotanızı muhakkak Şavşat Karagöl'e çevirin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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