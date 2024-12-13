Artvin'de kar nedeniyle kapanan köy yolu öğrenciler için açıldı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun ekiplerce açılması sonucu taşımalı eğitim alan öğrenciler evlerine ulaşabildi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun ekiplerce açılması sonucu taşımalı eğitim alan öğrenciler evlerine ulaşabildi.
İlçeye bağlı Bıçakçılar köyü yolu, bölgede öğlenden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Küplüce köyündeki Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim gören ve taşımalı sistemle okula ulaşımı sağlanan öğrenciler, okul çıkışı yolların kapalı olması nedeniyle evlerine dönemedi.
Öğrenci servisi şoförünün durumu yetkililere bildirmesi üzerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel talimatıyla ekipler bölgeye sevk edildi.
Kar nedeniyle kapalı olan 14 kilometrelik köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açılarak öğrenci servisinin köye ulaşması sağlandı.
Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri Şavşat'a bağlı Yağlı köyünde rahatsızlanan Saime Özcan'ın hastaneye getirilmesi için kar nedeniyle kapanan köy yolunu da ulaşıma açtı.
Özcan, yolun açılmasının ardından ekiplerce Şavşat Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.
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