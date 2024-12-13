Artvin'de kar nedeniyle kapanan köy yolu öğrenciler için açıldı

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri Şavşat'a bağlı Yağlı köyünde rahatsızlanan Saime Özcan'ın hastaneye getirilmesi için kar nedeniyle kapanan köy yolunu da ulaşıma açtı.

Küplüce köyündeki Mehmet Akif Ersoy Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim gören ve taşımalı sistemle okula ulaşımı sağlanan öğrenciler, okul çıkışı yolların kapalı olması nedeniyle evlerine dönemedi.

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