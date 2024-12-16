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        Artvin'de taşımalı eğitime kar engeli

        Artvin'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 00:39 Güncelleme: 16.12.2024 - 00:39
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        Artvin'de taşımalı eğitime kar engeli
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        Artvin'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, olumsuz hava koşulları, don ve buzlanma riski dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilimiz merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü taşımalı öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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