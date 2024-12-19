Artvin'de 108 köy yolunda karla mücadele devam ediyor

Karayolları ekipleri ise bir süre önce kapanan Şavşat-Ardahan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.

Kar nedeniyle Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 33, Borçka'da 6, Yusufeli ilçesinde 4 olmak üzere 108 köy yolu kapandı.

Artvin'de bir haftadır aralıklarla etkili kar dolayısıyla 108 köy yolu ulaşıma kapandı.

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