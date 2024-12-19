Artvin'de 108 köy yolunda karla mücadele devam ediyor
Artvin'de bir haftadır aralıklarla etkili kar dolayısıyla 108 köy yolu ulaşıma kapandı.
Artvin'de bir haftadır aralıklarla etkili kar dolayısıyla 108 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kar nedeniyle Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 33, Borçka'da 6, Yusufeli ilçesinde 4 olmak üzere 108 köy yolu kapandı.
İl Özel İdaresinin 43 personeli 25 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri ise bir süre önce kapanan Şavşat-Ardahan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.
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