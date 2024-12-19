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        Artvin'de 108 köy yolunda karla mücadele devam ediyor

        Artvin'de bir haftadır aralıklarla etkili kar dolayısıyla 108 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:49
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        Artvin'de 108 köy yolunda karla mücadele devam ediyor
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        Artvin'de bir haftadır aralıklarla etkili kar dolayısıyla 108 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kar nedeniyle Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 33, Borçka'da 6, Yusufeli ilçesinde 4 olmak üzere 108 köy yolu kapandı.

        İl Özel İdaresinin 43 personeli 25 iş makinesiyle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri ise bir süre önce kapanan Şavşat-Ardahan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalara devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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