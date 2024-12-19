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        Artvin-Hopa kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Artvin-Hopa kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:39 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:47
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        Artvin-Hopa kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
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        Artvin-Hopa kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        İçkale mevkisinde yağışın ardından yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, kara yoluna sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle bir süre kapanan yol, Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

        Jandarma ekiplerinin de tedbir aldığı yolda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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