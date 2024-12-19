Artvin-Hopa kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Artvin-Hopa kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Artvin-Hopa kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İçkale mevkisinde yağışın ardından yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, kara yoluna sürüklendi.
Heyelan nedeniyle bir süre kapanan yol, Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Jandarma ekiplerinin de tedbir aldığı yolda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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