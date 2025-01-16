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        Artvin Valisi Ergün, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

        Artvin Valisi Turan Ergün, İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:01 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:03
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        Artvin Valisi Ergün, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
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        Artvin Valisi Turan Ergün, İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

        İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik'in karşıladığı Vali Ergün, tören kıtasını selamladı.

        Şeref defterini imzalayan Ergün, 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı.

        Ergün, köklü bir maziye ve tecrübeye sahip olan jandarma teşkilatının, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak için özveriyle görev yaptığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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