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        Artvin'de jandarma ekipleri şiddetle mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Artvin'de jandarma ekipleri şiddete karşı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:26 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:26
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        Artvin'de jandarma ekipleri şiddetle mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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        Artvin'de jandarma ekipleri şiddete karşı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan mağdur kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, geçen yıl Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti kapsamında 17 bin 139 kişiye eğitim verdi, 1594 kadının cep telefonuna KADES uygulamasını yüklemesini sağladı.

        Ayrıca ekipler tarafından ailenin önemi, aile içi şiddet ve aile ilişkileri konularında vatandaşlara bilgi aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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