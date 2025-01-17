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        AK Parti Ardanuç 7. Olağan Kongresi yapıldı

        AK Parti Ardanuç 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 20:15 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:15
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        AK Parti Ardanuç 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        AK Parti Ardanuç 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Ardanuç Belediyesi Aşık Afkari Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, ilçedeki birlik ve beraberlikten son derece mutlu olduğunu söyledi.

        AK Parti kadrolarının birlikte yürümeyi başardığını belirten Çelik, "Nereye giderseniz gidin yapılan hizmetlerin temeli bu birlik ve beraberliktir. Bu vatan ve millet aşkıdır ki hizmetlerin gerçekleşmesine vesile oldu." dedi.

        Çelik, savunma, eğitim ve ulaştırma alanındaki yatırımlara işaret ederek, "Liderimizin arkasında onu mahcup etmeyecek, onun dünya siyasetindeki yürüyüşünü aksatmayacak millet iradesi olduğu için bu başarılar elde ediliyor." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu ifade eden Çelik, "Yaptığımız hizmetlerin kıymetini bilin. Muhalefetin liderlerini Cumhurbaşkanımızla kıyaslayacaksanız buna kargalar bile güler. Herkese hakkını teslim edin, siyaset yapacaksanız öyle yapın." dedi.

        Çelik, AK Parti'nin yaklaşık çeyrek yüzyıldır iktidarda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Allah razı olsun diyenler var, muhalefetten yeter diyenler var. Millet hizmetimizden memnunsa bu işler devam edecek. Muhalefetin yerinde olsam, AK Parti'nin niye 25 yıldır iktidarda olduğunu düşünürüm. 'AK Parti, Tayyip Erdoğan niye 25 yıldır başta oturuyor da biz oturamıyoruz?' diye sorsalar, siyaset kalite kazanacak. Türkiye ana muhalefeti kazanacak. Sen bunu araştırmıyorsun, çözmüyorsun. Diyorsun ki '25 yıl çok oldu.' Çok olmadı, onun kararını millet verir."

        AK Parti'nin siyaseti gönüllere girmek için yaptığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

        "Gönülleri fethetmek için siyaset yapıyoruz. Biz mazlumların yanındayız. Dünyada yaşanan zulümlere karşı tek yürek olmuş bir millet var. Cumhurbaşkanımızın bu konuda özel gayretleri söz konusu. Biz, merhamet medeniyetinin temsilcisiyiz. Biz başkaları için yaşıyoruz. AK Partililere sesleniyorum, kendin için değil, başkaları için yaşayacaksın. Başkalarının memnuniyeti seni memnun ediyorsa sen iyi bir AK Partilisin. Bizim derdimiz kalkınmadır."

        Kongrede, Ahmet Yüksel başkanlığa seçildi.

        Öte yandan partililer Çelik'e doğum günü sürprizi yaparak pasta kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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