Artvin Valisi Ergün taksicileri ziyaret etti
Artvin Valisi Turan Ergün, taksicilerle bir araya geldi.
Artvin Valisi Turan Ergün, taksicilerle bir araya geldi.
Cuma namazı sonrası esnafları ziyaret eden Vali Ergün, Bahriye Üçok Caddesi'ndeki merkez taksi durağı çalışanlarıyla sohbet etti.
Ergün, taksicilerin sorun ve taleplerini dinleyip çalışmalarında başarı diledi.
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