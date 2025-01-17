Artvin Valisi Ergün taksicileri ziyaret etti

Cuma namazı sonrası esnafları ziyaret eden Vali Ergün, Bahriye Üçok Caddesi'ndeki merkez taksi durağı çalışanlarıyla sohbet etti.

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