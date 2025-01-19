Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Ardanuç Gençlik Merkezi'nde öğrencilere yönelik eğitsel oyunlar düzenleniyor

        Ardanuç Gençlik Merkezi Müdürü Tayfur Özdemir, verdikleri eğitimlerin öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 17:54 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardanuç Gençlik Merkezi'nde öğrencilere yönelik eğitsel oyunlar düzenleniyor
        ABONE OL

        Ardanuç Gençlik Merkezi Müdürü Tayfur Özdemir, verdikleri eğitimlerin öğrencilerin kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

        Özdemir, AA muhabirine, gençlik merkezinde 14-28 yaş arasındaki herkese farklı alanlarda hizmet verdiklerini söyledi.

        Akademik çalışmalarını ve faaliyetlerini yaş gruplarının ihtiyaçlarına göre yaptıklarını aktaran Özdemir, "Gençlik merkezimizde çocukları eğlendiriyor ve onları burayı severek gelmelerini sağlıyoruz. Çocuklar, merkezimizdeki eğitim ortamını ve faaliyetleri çok seviyorlar. Tüm gençleri bekliyoruz. Bu vesileyle Ardanuç'taki tüm velilere sesleniyorum. Çocuklarınızı buraya getirerek, onların eğlenceli bir şekilde ders almalarını sağlayabilirsiniz." dedi.

        Ardanuç Gençlik Merkezi Türkçe Öğretmeni Zeynep Turan ise eğitsel oyunların öğrencilerin gelişimine ciddi katkı sağladığını vurguladı.

        Eğitimlerle çocukların kelimeleri resmederek öğrenebildiklerini anlatan Turan, "Bu yöntemle görsel zekanın devreye girmesiyle çocukların öğrendikleri bilgileri unutmamaları hedefleniyor. Ardanuç Gençlik Merkezi çocukların eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, ekran bağımlılığı, dikkat dağınıklığı ile odaklanma sorunlarına çözümler üretmek amacıyla eğlenceli bir eğitim modeli sunuyor." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"

        Benzer Haberler

        AK Parti Artvin 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Artvin 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi yapıldı
        Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 milyonu aşkın yolcu geçişi oldu
        Sarp Sınır Kapısı'ndan 5 milyonu aşkın yolcu geçişi oldu
        Av sırasında kalbine yenik düştü
        Av sırasında kalbine yenik düştü
        AK Parti Ardanuç 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Ardanuç 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Artvin Valisi Ergün taksicileri ziyaret etti
        Artvin Valisi Ergün taksicileri ziyaret etti
        Arhavi Kaymakamı Çimşir'den gazilere ziyaret
        Arhavi Kaymakamı Çimşir'den gazilere ziyaret