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        Artvin'de afetlere dikkat çekmek için stant açıldı

        Artvin'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce deprem ve afetler konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak için etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:07 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:12
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        Artvin'de afetlere dikkat çekmek için stant açıldı
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        Artvin'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce deprem ve afetler konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak için etkinlik yapıldı.

        Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

        Deprem sonrası birlik ve beraberlikle tüm güçlüklerin üstesinden gelinebileceğinin tüm dünyaya bir kez daha gösterildiğini dile getiren Vali Ergün, bu süreçte Artvin'den 431 AFAD gönüllüsü, 77 iş makinası ve 333 yardım tırının deprem bölgesine gönderildiğini söyledi.

        Ergün, deprem ve doğal afetlere dikkat çekmek için arama kurtarma ekiplerinin stant açtığına değinerek, şöyle devam etti:

        "Broşürlerle, konuşmalarla vatandaşlarımız bilgilendiriliyor. Türkiye bir doğal afetler ülkesi. Her türlü afetlerin yaşanabildiği bir ülkeyiz. Afetlerde can kaybının en aza indirmek ve daha az kayıp vermek amacıyla, AFAD'ın kurulmasıyla birlikte Türkiye koordineli bir şekilde afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası çalışmaları en iyi şekilde yapmak için çalışıyor. Bir afet yönetim sistemi oluşturuldu ve gittikçe güçleniyor."

        Kitapçık ve broşür dağıtımının yapıldığı etkinlikte, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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