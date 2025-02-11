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        Kırmızı bültenle aranan şüpheli Artvin'de yakalandı

        Interpol tarafından çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan şüpheli Artvin'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:46 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:50
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        Kırmızı bültenle aranan şüpheli Artvin'de yakalandı
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        Interpol tarafından çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan şüpheli Artvin'de yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hopa ilçesinde 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, "nitelikli cinsel saldırı", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "şantaj" suçlarından 39 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla ve kırmızı bültenle aranan G.T. (42) yakalandı.

        Hakkında 10 yıldır arama kararı bulunduğu öğrenilen G.T. adli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        G.T'nin saklanmasına yardım ettiği belirlenen ve "suçluyu kayırma" suçundan haklarında işlem başlatılan H.T, R.T. ve C.T. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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